Da redação do jornalextra.com.br

A secretaria de Comunicação Social do município de Caruaru informou, através de nota que, o ex-promotor público João Alfredo Beltrão não é mais Procurador do Município de Caruaru. O prefeito José Queiroz comunicou o afastamento em uma entrevista coletiva, realizada no final da manhã desta quinta-feira (10). João Alfredo deixou o cargo após admitir que manteve relações comerciais com a companhia licitada pela Prefeitura para o fornecimento do leite servido na merenda escolar. João Alfredo é proprietário de uma empresa que faz o beneficiamento do alimento. A empresa do ex-procurador foi contratada pela vencedora da licitação de Caruaru para a pasteurização do leite.

De acordo com a secretaria estes fatos só chegaram ao conhecimento do prefeito no final da tarde de ontem (09). Assim que foi informado, José Queiroz convocou João Alfredo para uma reunião e o ex-procurador confirmou a versão. O prefeito verificou a legislação dos servidores públicos, para saber se João Alfredo havia cometido alguma irregularidade passível de punição. Como o ex-procurador não era fornecedor direto do município, não foi caracterizado nenhum crime. Mesmo assim, o prefeito optou pelo afastamento. Porém, antes de ser informado da decisão, João Alfredo Beltrão entregou o cargo.

O secretário de Administração, Antônio Ademildo, assume a procuradoria interinamente. A prefeitura acrescentou ainda, que não haverá prejuízo algum ao fornecimento do leite para as escolas públicas municipais.