UPE abre inscriÃ§Ãµes para vestibular 2013 a partir desta segunda-feira

Da redação do jornalextra.com.br

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições para o vestibular 2013 da Universidade de Pernambuco (UPE), que este ano oferece 2.776 vagas nesse sistema de ingresso. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de agosto deste ano, exclusivamente pela Internet, através do endereço eletrônico http://processodeingresso.upe.pe.gov.br/, onde o candidato irá cadastrar um endereço de e-mail válido para receber as informações e atualizações de todo o processo. A taxa custa R$ 110,00.

A grande novidade desta seleção é o aumento do número de cursos de graduação, que passou de 44 para 52. Os oito novos cursos são: Licenciatura em Ciências Sociais (40 vagas), Bacharelado em Saúde Coletiva (20 vagas), Direito (30 vagas), que serão ofertados no campus da instituição em Santo Amaro; pertencentes ao campus Mata Norte (Nazaré da Mata) são Licenciatura em Letras Espanhol (40 vagas) e Tecnológico de Gestão em Logística (40 vagas); Serviço Social (40 vagas) e Tecnológico de Gestão em Logística (40 vagas) oferecidos no campus Mata Sul (Palmares); e Medicina (20 vagas) no campus da UPE em Serra Talhada.

Os candidatos agora terão mais tempo para responder às provas do vestibular. Eles ganharam meia hora amais em cada um dos três dias de testes. No total, serão 148 questões, um incremento de oito quesitos em relação ao ano passado. Outra novidade: além das provas, as imagens das questões também serão coloridas, para melhor visualização.