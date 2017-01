Da redação do jornalextra.com.br

Confira as vagas que estão sendo oferecidas na Agência do Trabalho nos municípios de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Os candidatos interessados devem comparecer ao Sine ou ao Expresso Cidadão munidos com RG, CPF e CTPS e um currículo atualizado.

O Sine Caruaru fica na rua Padre Antônio Tomáz, 127, no Maurício de Nassau. Para maiores informações, ligue: (81) 3719-9480/37199474. Em Santa Cruz do Capibaribe funciona na Rua Capitão Pedrosa, 306, no bairro São Cristóvão. Para maiores informações ligue: (81) 3759-8235.

Confira as oportunidades:

CARUARU

02 vagas de motorista de ônibus: 06 meses de experiência, comprovada em CTPS, escolaridade ensino fundamental completo;

04 vagas para cobrador de ônibus: não é necessário ter experiência, escolaridade ensino médio completo;

03 vagas para garçom: 06 meses de experiência, não precisa ser comprovada em CTPS e escolaridade ensino fundamental completo;

03 vagas para auxiliar de cozinha: 06 meses de experiência, não precisa ser comprovada em CTPS e escolaridade ensino fundamental completo;

05 vagas para vendedor pracista: não é necessário ter experiência, escolaridade ensino médio completo, veículo próprio (carro ou moto).





Santa Cruz do Capibaribe:

3 Vendedor Externo: 2° Grau Incompleto, seis meses de experiência.

1 Encarregador de crédito e cobrança: 2° Grau Completo, seis meses de experiência.

1 Camareira de Hotel: 1° Grau Completo, seis meses de experiência.

1 Estampador de tecidos: 1° Grau Incompleto, seis meses de experiência.

1 Ajudante de Lanchonete: 1° Grau Incompleto, seis meses de experiência.

19 Costureiro: Escolaridade não exigida, seis meses de experiência.