Faculdade do Vale do Ipojuca é vendida para multinacional norte-americana

Da redação do jornalextra.com.br

A DeVry Brasil confirmou nesta terça-feira, 4, a compra da Faculdade do Vale do Ipojuca (Favip). A faculdade, que conta atualmente com cerca de 5.000 alunos, oferece cursos de graduação e pós-graduação 2 campi na cidade de Caruaru. Com essa ação, a faculdade passa a fazer parte de um dos maiores grupos educacionais do mundo. Esta operação é mais uma etapa do processo de ampliação da participação da DeVry na região Nordeste, onde o grupo já mantém atividades no próprio estado de Pernambuco e também no Ceará e na Bahia.

A novidade traz vários benefícios aos alunos da Favip, incluindo investimentos adicionais em infraestrutura e tecnologia educacional, acesso a bibliotecas virtuais e bancos de dados de pesquisa, oferta de cursos de inglês subsidiados e de oportunidades de intercâmbio, bem como de desenvolvimento de projetos acadêmicos compartilhados com alunos dos Estados Unidos e de outros países do mundo onde a DeVry tem atuação.

Para os professores e colaboradores da Favip, além dos benefícios oferecidos a todos funcionários da DeVry Brasil, surge a possibilidade de crescimento profissional dentro da própria instituição e também em outras escolas do grupo, no Brasil e no Exterior. Respeitando a tradição e as conquistas acadêmicas da FAVIP, a DeVry Brasil dará continuidade aos projetos pedagógicos existentes e ao ritmo de crescimento da Favip, além de compartilhar as melhores práticas educacionais à disposição no mundo.

Dentre os objetivos do grupo DeVry Brasil está a expansão da rede de cursos da Favip, bem como a implementação de iniciativas que agreguem diferenciais hoje não disponíveis no mercado local, com o intuito de preparar os alunos para que possam atingir seus objetivos educacionais e de carreira.

A DeVry Brasil faz parte da DeVry Inc., um dos maiores grupos educacionais norte-americanos com aproximadamente 125 mil alunos e presente em 40 países, através de suas instituições, entre elas a DeVry University, fundada há 81 anos. No Brasil, a DeVry já controla as faculdades Fanor, em Fortaleza (CE), e ÁREA1 e Ruy Barbosa, ambas localizadas na cidade de Salvador (BA) e mais recentemente adquiriu a Faculdade Boa Viagem em Recife (PE).