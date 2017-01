Anatel vai avaliar qualidade de banda larga em Pernambuco

Da redação do jornalextra.com.br

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já começou o envio dos medidores de qualidade da banda larga fixa para usuários de Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os primeiros a receber os equipamentos – batizados de whitebox – foram os voluntários do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, estados com o maior número de inscritos no programa que já realizaram o teste de velocidade. Com as medições, a Anatel reunirá informações para a adoção de medidas que permitam a progressiva melhoria do serviço.

Ainda há necessidade de voluntários em todos os estados. Serão selecionadas pessoas de diversos perfis divididas por Unidade da Federação, prestadora e faixa de velocidade contratada. A escolha e a distribuição de aparelhos têm sido feita nos estados que já contam com grande número de usuários cadastrados.

Quem não for escolhido agora poderá ser sorteado em uma próxima etapa do projeto, já que, anualmente, haverá renovação de 25% da base de voluntários. Podem participar todos os usuários – pessoas físicas ou jurídicas – que tenham contrato de prestação e serviço de banda larga fixa em seu nome. Apenas funcionários das empresas analisadas não poderão ser voluntários.

Para participar do projeto, o primeiro passo é fazer a inscrição por meio do site www.brasilbandalarga.com.br. Em seguida, deve-se fazer o teste de velocidade da conexão, conforme as orientações encaminhadas, por e-mail, pela Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ). É fundamental que o teste seja realizado a partir de um computador ligado à internet por meio da conexão informada durante a inscrição. Os usuários que cumprirem essa etapa e aceitarem os termos e condições do projeto participam de sorteio para a escolha dos voluntários que receberão o whitebox. Caso não receba e-mail com link para o teste de velocidade, o usuário deve verificar sua caixa de spam ou entrar em contato com a EAQ pelo endereço suporte@brasilbandalarga.com.br.

Os selecionados pela EAQ não terão qualquer ônus para a instalação dos equipamentos e também não serão remunerados. Para participar do projeto, não são necessários conhecimentos avançados de informática: basta ligar o equipamento de medição ao modem ou ao roteador e deixá-lo funcionando. O equipamento não coleta qualquer informação pessoal, nem interfere ou monitora a navegação do usuário. Além de colaborar para a aferição da qualidade da banda larga, cada voluntário receberá relatório mensal com dados relativos à qualidade do serviço em sua residência ou empresa.