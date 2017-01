Decoração natalina de Caruaru poderá ser vista a partir deste domingo

Da redação do jornalextra.com.br

A quarta edição do Natal FelizCidade está a todo vapor. A cidade já se prepara para uma das maiores campanhas do comércio caruaruense. O lançamento da edição 2012 foi no dia 9 de agosto, no Lind´s Recepções. Na ocasião foram apresentadas aos lojistas e à imprensa da região as novidades na decoração.

Com o slogan “O Natal de Pernambuco Começa em Caruaru” a decoração poderá ser vista a partir deste domingo (18). Os espaços que serão decorados são a rua XV de Novembro, as Avenidas Rio Branco e Agamenon Magalhães, Praça do Rosário, Marco Zero, Igreja da Conceição, Parque 18 de Maio, Monte Bom Jesus e alguns pontos nos bairros Boa Vista 1 e 2, além das Rendeiras.

Um das novidades é que a cidade vai receber 88 “Papais Noéis” com cerca de quatro metros, que serão espalhados ao longo da Avenida Agamenon Magalhães e em alguns pontos estratégicos. Já o Polo Cultural da Estação receberá atrações culturais e também será sede do Papai Noel gigante.