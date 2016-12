Abertas inscriÃ§Ãµes para capacitaÃ§Ã£o em ensino de MatemÃ¡tica

Da Assessoria,

Segue aberto até 10 de janeiro de 2017 o período de inscrição para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM), no IFPE Caruaru. Trata-se de um programa que oferece treinamento gratuito aos professores, abordando assuntos relativos às três séries do Ensino Médio. A iniciativa é do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

São oferecidas 60 vagas para a edição do PAPMEM no campus Caruaru, que acontece de 23 a 27 de janeiro. Interessados devem preencher o Formulário de Inscrição disponível abaixo e enviar para o e-mail papmem2017.1@caruaru.ifpe.edu.br. Será feita uma seleção dos participantes na seguinte ordem de prioridades: professor de matemática de escolas públicas e/ou privadas da região Agreste; professor de matemática de escolas públicas e/ou privadas de qualquer outro lugar do país; aluno de licenciatura em Matemática; data de envio do e-mail de inscrição.

O resultado da seleção será divulgado no dia 11/01 e a confirmação de participação até 17/01, ambos através desta página institucional. Ao concluir o curso, para obter o certificado é necessário a frequência mínima de 80% da carga horária total, além de participação em avaliação.

Durante uma semana os participantes terão aulas expositivas, transmitidas ao vivo do IMPA para o campus do IFPE, além de atividades conduzidas localmente. O PAPMEM foi criado pensando na melhoria do ensino de Matemática no nível médio, enfatizando o fortalecimento do conteúdo matemático para os professores através da contextualização de assuntos abordados, exibindo novas metodologias por meio de situações problemas.