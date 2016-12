Matrículas da Rede Estadual entram na reta final

Da Assessoria,

O processo de matrículas para o ano letivo de 2017 da Rede Estadual de Educação será encerrado nesta sexta-feira (30). São 105.022 vagas ofertadas para estudantes novatos em toda a Rede, no ensino fundamental e no médio. Todo o processo de matrículas da rede está sendo feito exclusivamente pela Internet, através do site: www.matricularapida.pe.gov.br.

As vagas estão assim distribuídas: 19.031 na capital; 21.592 na Região Metropolitana, e 64.399 no interior, totalizando 105.022 vagas disponíveis na internet. Destas, 39.143 são para o ensino fundamental, incluindo anos iniciais e finais; e 65.879 para o ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA). Do total de vagas oferecidas para novatos, 22.974 estão nas escolas em tempo integral da Rede. Na Região Metropolitana, são 9.457 e outras 13.517 no interior do Estado.

Antes do sistema ser aberto, já haviam sido reservadas 91.043 para estudantes vindos das redes municipais, que não precisarão participar deste processo na internet, pois já estão automaticamente matriculados na rede estadual.

Ao iniciar o cadastro, as informações deverão ser preenchidas até o final, pelo pai ou responsável, ou mesmo pelo próprio estudante, quando maior de 18 anos. São solicitadas informações como nome completo, data de nascimento, escola de origem, escola que pretende estudar com série e turno, além de nome do responsável com endereço e telefone para contato. Ao final, será gerado um protocolo que é a confirmação da matrícula realizada e que deve ser anotado e/ou impresso. Posteriormente, com este número de protocolo, o estudante se dirige à escola que se matriculou para entregar os documentos necessários.

Para auxiliar o acesso ao sistema, um conjunto de escolas que têm laboratórios de informática com internet estará acessível para a comunidade escolar que não tem acesso à internet poder realizar a matrícula. O início do ano letivo está previsto para 2 de fevereiro de 2017. A Rede Estadual possui 1.049 escolas distribuídas por todos os municípios de Pernambuco. Tem cerca de 630 mil estudantes matriculados.

MATRÍCULAS ONLINES – Ano a ano, a Secretaria Estadual de Educação identificou que vinha diminuindo o número de matrículas realizadas por telefone, o que levou a pasta a optar por concentrar as matrículas somente na Internet. O serviço de atendimento telefônico continuará disponível apenas para dúvidas e informações: 0800 286 0086, das 7h às 21h, de segunda a sábado, durante os meses de novembro e dezembro.