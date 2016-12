Prefeito assina escritura de doação de terreno para a Câmara de Vereadores de Caruaru

O prefeito José Queiroz fez a entrega oficial da escritura do terreno que doou para a Câmara de Vereadores, na manhã de hoje (28). O presidente da casa, Leonardo Chaves, bem como o prefeito, assinaram o documento do cartório, oficializando assim a doação da área que mede 12 mil m² e fica no bairro Universitário. Também esteve presente o vereador Rosael do Divinópolis.

O presidente da Câmara demonstrou satisfação com a possibilidade de ter uma melhor infraestrutura para trabalhar. “A nossa dificuldade maior atualmente é a questão de estacionamento. Com este novo espaço acreditamos que teremos melhor condições de acomodar aos vereadores e suas equipes, bem como a população que nos procura diariamente”, comemorou Chaves.

O prefeito, que segue com uma intensa agenda nos últimos dias de sua gestão, fez questão de destacar sua alegria ao proporcionar um espaço privilegiado para os vereadores. ”É uma alegria assinar esta escritura ao apagar das luzes desta gestão. O terreno da Câmara é estratégico, complementará o complexo de serviços que haverá no local. Doamos áreas na mesma localidade para importantes órgãos e entidades, como a Polícia Federal, o Sindicato dos Comerciários, o SindLoja, a Superintendência do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, uma extensão do INSS e a Câmara de Vereadores. Escolhemos o local para ser de fácil acesso para todos”, acrescentou Queiroz.

(Da Assessoria)