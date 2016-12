UFPE garante compra de terreno para curso de Medicina de Caruaru

O documento necessário para a finalização da compra do terreno que irá ampliar a área do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, foi assinado ontem (27) pelo reitor Anísio Brasileiro. O registro da área, em cartório, deve ser realizado até amanhã (29). O terreno anexo ao CAA, de 8.840 m², custou R$ 1.720.000 e será utilizado para a construção do prédio do curso de Medicina do Campus de Caruaru.

O projeto preliminar para a construção do novo prédio para o curso de Medicina já foi finalizado e o projeto executivo da obra deve ser realizado até março de 2017. O diretor do CAA, professor Manoel Guedes Alcoforado Neto, explicou que o Ministério de Educação deverá fazer repasse de R$ 28 milhões, o que seria suficiente para a realização da obra. Segundo o diretor, a expectativa é que a construção seja iniciada no segundo semestre de 2017.

“O terreno amplia a área do Campus de Caruaru e vai permitir a construção do prédio do curso de Medicina. Essa compra ajuda, assim, a consolidar a importância do curso. É uma ação muito importante para o desenvolvimento da região”, afirmou o diretor.