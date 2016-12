Santa Cruz do Capibaribe festeja 63 anos de emancipação

Da Assessoria,

A cidade de Santa Cruz do Capibaribe está completando 63 anos de emancipação política nesta quinta-feira (29), para comemorar esta data a prefeitura vai realizar uma programação variada.

As atividades da manhã vão contar com assinatura de ordem de serviço para a construção de uma creche no Bairro São José e visita à obra do Centro Unificado de Educação Infantil no antigo mercado de farinha. À noite, na Avenida Padre Zuzinha, haverá o tradicional corte e distribuição ao povo do bolo de aniversário da cidade (63 anos), e shows gratuitos para a população.

Confira a programação completa:

08h hasteamento das Bandeiras do Brasil, Pernambuco e Santa Cruz do Capibaribe, execuções dos hinos pela Banda Musical Novo Século, em seguida, café da manhã na prefeitura com autoridades e população.

10h inauguração da quadra coberta poliesportiva da Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão, Bairro Dona Lica II.

11h visita ao antigo mercado de farinha na construção do Centro Unificado de Educação Infantil, assinatura de ordem de serviço da obra da Creche São José.

22h, tradicional corte do Bolo de Aniversário de 63 anos de emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe.

22h 30, shows musicais com a dupla Gleydson e Henrick e Pedrinho Pegação.