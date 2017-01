Da Assessoria,

Em sessão solene ocorrida no final da tarde deste domingo, 1º de janeiro, na Câmara Municipal de Caruaru, foram empossados os vereadores, a prefeita Raquel Lyra e o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro (ambos do PSDB), eleitos no pleito de 2016. A solenidade – que contou com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – foi presidida pelo vereador mais votado na eleição de 02 de outubro, Edmilson do Salgado (PCdoB), que abriu a sessão convidando os vereadores Leonardo Chaves e Ricardo Liberato (ambos do PDT) para assumirem provisoriamente a 1ª e 2ª secretarias, respectivamente.

Seguindo ainda os ritos estabelecidos no Regimento Interno da Casa, o 1º secretário, vereador Leonardo Chaves, verificou os diplomas eleitorais e as declarações de bens dos vereadores eleitos, após o que todos ficaram de pé para a leitura do “Compromisso de Posse. Em seguida, o 2º secretário, vereador Ricardo Liberato, fez a chamada em ordem alfabética e cada vereador confirmou o compromisso, respondendo “Assim prometo” e encerrando a solenidade de posse. Logo após, começou um dos momentos mais aguardados da sessão: a eleição da Comissão Executiva da Câmara para o biênio 2017-2018.

Três vereadores concorriam à presidência: Leonardo Chaves (PDT), que comandou a Casa nos últimos dois anos; Lula Tôrres (também do PDT), vice-presidente na gestão de Chaves; e Alberes Lopes (PRP), ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba. Os dois vereadores de situação acabaram compondo chapa e Lula Tôrres foi eleito por 14 votos a 9, ficando Leonardo Chaves na 1ª secretaria. A Comissão Executiva para os próximos dois anos ficou, então, composta da seguinte forma: presidente vereador Lula Tôrres (PDT); 1º vice-presidente vereador Marcelo Gomes (PSB); 2º vice-presidente vereador Edmilson do Salgado (PCdoB); 1º secretário vereador Leonardo Chaves (PDT); 2º secretário vereador Pb Andrey Gouveia (PRP); 3º secretário vereador Edjailson da Caru Forró (PRTB); e 4º secretário vereador Ricardo Liberato (PDT). Começando o seu sétimo mandato e pela primeira vez ocupando a presidência da Casa Jornalista José Carlos Florêncio, o vereador Lula Tôrres adiantou que pretende aproximar a Câmara da população. “Vamos lutar pela justiça social, para que o nosso povo sinto mais de perto a ação do Poder Público e do Poder Legislativo em seu bairro, em sua cidade. Essa Casa precisa chegar mais junto da comunidade”, afirmou Lula.

Além deles, foram empossados os vereadores Bruno Lambreta (PDT); Ranilson Enfermeiro (PDT); Duda do Vassoural (PRTB); Cecílio Pedro (PMDB); Rozael do Divinópolis (PRTB); Tafarel (PRP); Galego de Lajes (PSD); Daniel Finizola (PT); Fagner Fernandes (PTdoB); Ítalo Henrique (PSD); Alberes Lopes (PRP); Sérgio Siqueira (PTdoB); Pierson Leite (PSD); Heleno Oscar (PEN); Allyson da Farmácia (PPS); Zezé Parteira (PV).

Após a eleição da Comissão Executiva, chegou o momento que todos aguardavam: a posse da prefeita Raquel Lyra e do vice Rodrigo Pinheiro. Primeira mulher eleita para comandar o Palácio Drayton Nejaim, Raquel foi bastante festejada quando chegou na Casa do Povo. “Nós vamos mostrar a Pernambuco e ao Brasil como o povo de Caruaru é grande. Caruaru tem história e, mais do que isso, Caruaru sempre fez história, sempre na vanguarda. É terra de gente que pega as rédeas do seu próprio destino. Somos protagonistas da mudança e juntos vamos trabalhar de mãos dadas construindo um futuro melhor para todos os caruaruenses”, disse a prefeita, em seu discurso de posse. Em seguida, ela e o vice-prefeito seguiram, junto com os vereadores recém-empossados e demais autoridades, para a cerimônia de transmissão do cargo no Palácio Municipal. “O poder surge com o povo e em seu nome será exercido”, concluiu a prefeita, encerrando as solenidades.