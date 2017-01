Governo do Estado divulga calendário de pagamento

Da Assessoria,

Servidores públicos, aposentados, pensionistas e comissionados do Governo do Estado de Pernambuco devem receber o pagamento do mês de dezembro no início de janeiro. O calendário de pagamento do Estado foi divulgado nesta sexta-feira (30).

Os aposentados e pensionistas irão receber no dia 5 de janeiro e os servidores ativos, no dia 6. Já os comissionados serão pagos no próximo dia 10 de janeiro.

De acordo com o secretário de Administração, Milton Coelho, houve um grande esforço por parte do Governo para que os servidores recebessem em dia seus proventos.

“Somente neste mês de dezembro, somando as folhas de pagamento de novembro e as duas parcelas do décimo-terceiro dos servidores estaduais, o Estado injetou R$ 1,6 bilhão na economia local. Isto garantiu um final de ano tranquilo para os 221 mil servidores do Estado”, ressaltou.