Meninos tambÃ©m deverÃ£o tomar vacina contra o HPV

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Município de Caruaru informa que a partir deste mês de janeiro, além das meninas com idade de 09 a 13 anos, os adolescentes do sexo masculino do município com faixa etária entre 12 e 13 anos, foram incluídos na rotina para serem vacinados contra o Papilomavírus Humano (HPV). A determinação foi anunciada pelo Ministério da Saúde e Caruaru já conta com as dosagens necessárias para a imunização.

A introdução dos meninos na rotina de imunização consiste em uma Estratégia Nacional para redução do contágio pelo HPV, com o reflexo para diminuição dos casos de neoplasia de colo uterino e Peniano. A vacina encontra-se disponível para a população na rotina, e para receber a vacina, os interessados devem procurar as Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas residências, de segunda à sexta das 08h às 16h30.