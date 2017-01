Olímpiada de História abre inscrição para curso online

Estão abertas as inscrições para o 4º Curso de Formação Continuada, realizado pelo Departamento de História da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e que faz parte do cronograma da 8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB).

Voltado para professores e graduandos de todas as áreas, o Curso ocorrerá de 1º de março a 10 de maio de 2017 e tem como tema “Imagens em sala de aula”. As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro pelo site da ONHB.

No formato online, o Curso inclui materiais inéditos, textos e vídeos produzidos para enriquecer a discussão e o trabalho dos professores em sala de aula, nos ensinos Fundamental e Médio. Tem apoio e participação de historiadores de renome e pesquisadores da Unicamp.

A coordenadora da ONHB, Cristina Meneguello, explica que a proposta do programa é ampliar a capacidade do ensino e aprendizado de História. Nos cursos anteriores foram estudados temas específicos como “História da África em sala de aula”, “História dos Índios” e “Ditadura Civil-Militar”. “Dessa vez, o Curso tem perfil metodológico convidando os participantes a refletirem sobre as imagens e as diferentes formas pelas quais elas podem ser utilizadas em sala de aula”, afirmou.

O Curso está dividido em três módulos com duração de dez semanas. Além das aulas, prevê entrega de tarefas em cada fase e participação em fóruns abertos e debates. O programa inclui a entrega de um Plano de Aula, que é comentado e analisado pelos tutores e devolvido com sugestões para alterações e acréscimos, que embasarão a realização e entrega da Atividade Final.

Quem pode participar

É permitida a participação de professores e outros profissionais que não sejam orientadores de equipes inscritas na 8ª ONHB. Podem se inscrever: professores que estejam exercendo a função de professor de História no momento da inscrição, mesmo que sua área original de formação não seja História; professores cuja área original de formação é História, mesmo que não estejam exercendo a função de professores de História no momento da inscrição; estudantes de graduação, independente de seu curso; assim como graduados ou que interromperam seus cursos de graduação em algum momento de sua formação.

Serviço:

4º Curso de Formação Continuada: de 1º de março a 1º de maio/2017

Inscrições feitas de 30/12/16 a 15/02/17, valor integral (R$ 190,00)

Inscrições devem ser feitas pelo site: www.olimpiadadehistoria.com.br