Provas da 1Âª fase e 2Âª do SSA serÃ£o aplicadas nesta segunda (09/01) e terÃ§a (10/01)

Da Assessoria,

Nesta segunda (09) e terça (10/01) os estudantes do 1° e 2º ano do ensino médio inscritos no Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (UPE) farão as provas da primeira e segunda etapa, nos turnos da manhã e tarde, respectivamente, com conteúdos específicos da série estudada. Ao todo, 19.387 candidatos se inscreveram no SSA1 e 14.434 inscritos no SSA2.

Os estudantes do SSA1 farão as provas no horário da manhã, das 8h15 às 12h15, e os portões fecham, impreterivelmente, às 8h. Já os estudantes do SSA2 farão as provas no horário da tarde, das 14h15 às 18h15, neste caso os portões fecham, impreterivelmente, às 14hh.

A orientação é chegar no local de prova com pelo menos uma hora de antecedência para não correr o risco de se atrasar.

Os candidatos devem imprimir o cartão informativo disponível no site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br até o dia do exame. O documento indica o local onde o estudante fará a prova e é obrigatório para o acesso à sala de aplicação de testes, que deve ser apresentado juntamente com a carteira de identidade original ou outro documento que possua foto e assinatura recentes. O fera deve levar ainda caneta esferográfica azul ou preta. A comissão da UPE não se responsabilizará por aquele que faltar aos testes por desconhecer o local de sua realização.

No primeiro dia, os candidatos da 1ª e 2a fase do SSA responderão a 44 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia. Já no segundo dia, os candidatos da 1ª e 2a fase do SSA responderão a 46 questões, distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia. Os estudantes terão quatro horas para fazer responder as provas e poderão sair das salas após três horas de início dos testes.

O desempenho individual dos estudantes será divulgado até o dia 17 de março de 2017, apenas no sistema de inscrição.