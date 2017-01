Universidade promove estudos de pilates voltado para mulheres

Da Assessoria,

O curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) promoverá nesse semestre, projeto de extensão voltado para as mulheres. O objetivo é avaliar o efeito do método pilates sobre o estado de humor de mulheres no climatério.

Serão selecionadas 30 mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos que corresponda ao diagnóstico clínico de inclusão no período do climatério, não praticantes de atividade física e que concordarem em participar da pesquisa.

As inscrições serão abertas no mês de fevereiro via site do projeto http://proexppilates.wixsite.com/ascesunita e através da Academia Escola localizada no Campus II, Av. Portugal 584, Bairro Universitário, 1019. As aulas serão realizadas uma vez na semana em dois horários.

São realizadas avaliações físicas antes e depois do programa de treinamento de Pilates. As avaliações envolvem testes de flexibilidade, amplitude de movimento, força abdominal, dados antropométricos e anaminnese. “Para a educação física é a oportunidade de oferecer a prática, que é essencial a formação profissional, como também oferecer a comunidade de baixa renda e que não disponibiliza acesso aos serviços que englobam a qualidade de vida e lazer com a prática de exercícios do Pilates Solo e acessórios”, explica a coordenadora do projeto Yumie Okuyama

Mais informações e inscrições – http://proexppilates.wixsite.com/ascesunita ou (81) 2103.2155.