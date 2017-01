Da Assessoria,

Com Alterações

A integração entre UFPE e empresas do polo têxtil e de confecções do Agreste pernambucano foi motivo de encontro na quinta-feira (05). O encontro teve a participação do reitor Anísio Brasileiro e do presidente do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco, Fredi Maia.

Durante a reunião, também foi apresentado projeto sobre o uso da nanotecnologia no setor têxtil. Na ocasião, o professor do Departamento de Química Fundamental da UFPE Petrus Santa Cruz apresentou o projeto “Nanodispositivos Moleculares Embarcados por Impressão DoD em Peças-Piloto Têxteis para P+L”, coordenado por ele. A pesquisa, realizada no âmbito da Rede Sibratec Nano, propõe o uso de um dispositivo nanotecnológico para detectar o excesso de corante utilizado durante o tingimento de peças têxteis. A detecção será feita por meio do controle das coordenadas de cor dos têxteis, com auxílio de um software.

“Vamos imprimir peças têxteis que servirão de sondas para monitorar a redução do excesso de corantes”, explicou o professor Petrus. A ação resultará na economia de recursos para as empresas e na redução de poluentes. “É mais do que natural que a Universidade se aproxime deste polo principalmente para resolver problemas, não só pontuais, mas problemas mais gerais. Por exemplo, o que podemos melhorar do ponto de vista de produção mais limpa, de redução do impacto ambiental”, disse Petrus Santa Cruz.

O projeto já foi aprovado em edital da Finep e está articulando parceria no polo têxtil do Agreste. As professoras Lourdinha Florencio e Sávia Gavazza, ambas do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, também integram a equipe da pesquisa.