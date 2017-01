Sesc abre inscrições para turmas de educação em 15 unidades

As escolas do Serviço Social do Comércio (Sesc) Pernambuco estão com inscrições abertas para as turmas da Alfabetização, do Ensino Fundamental e Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Há vagas para o Grande Recife, nas unidades de Santo Amaro, Santa Rita, Casa Amarela, Piedade e São Lourenço da Mata, e no interior, nas cidades de Goiana, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Araripina, Belo Jardim, Bodocó, Buíque e Surubim. A inscrição pode ser realizada até o dia 31 de janeiro e a disponibilidade de turmas varia entre as escolas.

Em todas essas unidades, as turmas do EJA, da Alfabetização e dos anos iniciais do Ensino Fundamental podem ser cursadas gratuitamente. Para ter direito a este benefício, é preciso ser comerciário/dependente (com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos). Caso não, é necessário apenas comprovar a renda familiar bruta também nesse valor. Já para os demais níveis de ensino, a matrícula e a mensalidade possuem o valor de R$ 50 (comerciários e dependentes) e R$ 100 (público em geral). Já o Sesc Garanhuns oferece gratuidade para todas as turmas da Alfabetização ao Ensino Médio.

“Nosso ensino preza pela completude e, por isso, nossos alunos possuem acesso a ações culturais, sociais, esportivas, além de participarem de iniciativas que objetivam estimular o empreendedorismo e inovação”, explica a coordenadora do Sesc Ler de Projetos Especiais, Ana Freire.

Para se inscrever, é preciso apresentar a transferência definitiva ou declaração provisória, cópia do RG e do CPF, uma foto 3×4 e o comprovante de residência. Os estudantes que não tiverem a comprovação de escolaridade poderão ser submetidos a uma banca examinadora para avaliação do nível de conhecimento e de necessidade de aprendizado, no próprio Sesc em que irá estudar. Os alunos que forem se matricular nas turmas de Alfabetização não precisam apresentar este documento. As aulas têm início no dia 6 de fevereiro.

Serviço

Matrícula Escola Sesc

Data: até o dia 31 de janeiro

Documentos: transferência definitiva ou declaração provisória, cópia do RH e do CPF, uma foto 3×4 e o comprovante de residência

Valor: gratuito para algumas turmas; R$ 50 para comerciários e dependentes; R$ 100 público geral

Unidades

Santo Amaro – Rua Treze de Maio, nº 455 | Telefone: (81) 3216.1616

Santa Rita – Cais de Santa Rita, nº 156 | Telefone: (81) 3224.7577

Casa Amarela – Rua Professor José dos Anjos, nº 109 | Telefone: (81) 3267.4400

Piedade – Rua Goiana, nº 40 | Telefone: (81) 3361.2275

São Lourenço da Mata – Avenida das Pêras, nº 56 | Telefone: (81) 3525.9033

Caruaru – Rua Limeira Rosal, s/nº | Telefone: (81) 3721.3967

Garanhuns – Rua Manoel Clemente, nº 136 | Telefone: (87) 3761.2658

Arcoverde – Rua Capitão Arlindo Pacheco, nº 364 | Telefone: (87) 3821.0864

Petrolina – Rua Pacífico da Luz, nº 618 | Telefone: (87) 3866.7474

Araripina – Rua Vereador José Barreto de Alencar, s/nº | Telefone: (87) 3873.0812

Belo Jardim –Rua Pedro Leite Cavalcante, s/nº | Telefone: (81) 3726.1576

Bodocó – Rua Luzia Couto Lóssio, s/nº | Telefone: (87) 3878.1724

Buíque – Rua Projetada, s/nº | Telefone: (87) 3855.2230

Surubim – Rua Frei Ibiapina, s/nº | Telefone: (81) 3634.5280

Goiana – Rua do Arame, s/nº I Telefone (81) 3626.5961