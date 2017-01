Novo golpe no WhatsApp promete mostrar quem te adicionou no aplicativo

Da Assessoria,

Com Alterações

O ano mal começou e hackers já lançaram um golpe que pode causar dor de cabeça a usuários de smartphones com sistema operacional Android no Brasil. Com a falsa promessa de oferecer uma nova função para o WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado no País, cibercriminosos induzem usuários a compartilhar a fraude com amigos e baixar aplicativos que proporcionam ganhos financeiros aos golpistas. De acordo com a PSafe, empresa referência em segurança e performance mobile, mais de 260 mil pessoas já foram afetadas apenas nos primeiros quatro dias do ano.

O golpe consiste em oferecer ao usuário a possibilidade de ativar uma nova função do aplicativo para visualizar as pessoas que o adicionaram. Antes de ter acesso a informação, é solicitado o compartilhamento do link contendo a fraude com dez amigos e cinco grupos diferentes.

A partir disso, o usuário é direcionado a uma página que induz a instalação de outros aplicativos, que não necessariamente contém vírus. A cada novo aplicativo baixado pelo usuário o hacker ganha dinheiro. Desta forma, ao invés de ter a falsa nova função do WhatsApp liberada, usuários apenas divulgam o golpe e são induzidos a instalar aplicativos.