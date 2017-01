Projeto Esporte nas Férias oferece várias atividades no Sesc Caruaru

Da Assessoria,

O projeto Esportes nas Férias do Sesc Caruaru traz uma série de atividades para crianças e adultos até o dia 20 deste mês. Ao todo, são oferecidas 10 práticas esportivas, entre elas, hidroginástica, natação e ginástica aeróbica, com o objetivo de estimular o hábito dos exercícios e atentar para os benefícios do corpo e mente. O acesso é aberto ao público em geral. Quem quiser participar deve se inscrever doando 1 kg de alimento não perecível e apresentar atestado médico atualizado.

Nesta segunda-feira (09), tem aulão de hidroginástica, das 15h às 16h e das 16h às 17h. Terça-feira (10), das 14h às 16h, será desenvolvido o jogo de mesa, que tem o objetivo de estimular os adversários a marcar pontos. Quarta-feira (11) é dia da ginástica aeróbica, treino dinâmico com movimentos rítmicos ao som de música motivadora. O aulão tem início às 9h e duração de uma hora. Já no dia 12, haverá duas aulas de natação, das 10h às 11h e das 11h às 12h.

“São atividades voltadas à diversão, mas com um forte engajamento esportivo. Queremos reforçar a importância do cuidado com a saúde em qualquer período do ano”, afirma a gerente do Sesc Caruaru, Maria Luzinete Bezerra.

As crianças também têm espaço garantido com um dia especial para elas.Será na sexta (13), com jogos recreativos e coletivos para os pequenos das 8h às 9h e das 9h às 10h. Ainda durante o mês, serão promovidos: ginástica funcional (16), oficina de ginástica rítmica com arcos e fitas (17), aulão de hidroginástica (18), natação (19) e jogos de mesa (20). O Sesc Caruaru fica localizado na Rua Limeira Rosal, sem número, no bairro de Petrópolis.