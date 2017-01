Secult-PE promove oficinas do Funcultura em comunidades tradicionais do Estado

Da Assessoria,

Com Adaptações

Em 2017 ações afirmativas envolvendo a capacitação de povos quilombolas, indígenas e ciganos para o edital do Funcultura, além de oficinas de elaboração de projetos culturais em segmentos como teatro e dança, a Coordenação de Povos Tradicionais e Populações Rurais da Secult-PE acontecerão em diversas partes do Estado. Todas as ações são oferecidas gratuitamente, atendendo a demandas específicas de cada comunidade onde acontecem.

“Neste ciclo, temos como novidade a participação de estudantes do Curso de Antropologia Indígena da UFPE/NUPE, que estarão conhecendo de perto as características culturais dos povos Tuxá (Inajá), Pankararu (Tacaratu), Xukuru (Pesqueira) e Fulni-ô (Águas Belas), e contribuindo com suas observações acadêmicas durante as atividades formativas”, adiantou Francisco de Assis, representante da Coordenação de Povos Tradicionais e Populações Rurais da Secult-PE. “No caso da Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, o principal objetivo é possibilitar não apenas a inclusão dos povos tradicionais nos editais do Funcultura, mas também contribuir para que novos projetos culturais destas comunidades possam ser beneficiados pelo programa”, destacou Francisco.

Ocorrendo nos turnos da manhã e tarde, as ações são direcionadas exclusivamente a moradores de cada polo comunitário, contribuindo para que grupos culturais já existentes ou que estejam em início de formação, sejam favorecidos com as instruções. Confira abaixo a programação:

– 9 a 14 de janeiro

Povo Tuxá – Inajá

Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais e de Teatro

– 19 a 21 de janeiro

Quilombo Caloete – Garanhuns

Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais, de Mediação de Leitura e Xaxado (dança)

– 24 e 25 de janeiro

Povo Pankararu – Tacaratu

Capacitação do Funcultura

– 26 e 27 de janeiro

Quilombo Viturino – Orocó

Capacitação do Funcultura

– 28 e 29 de janeiro

Quilombo Inhanhum – Santa Maria da Boa Vista

Capacitação do Funcultura

– 30 e 31 de janeiro

Povo Cigano – Tabira

Capacitação do Funcultura

– 2 e 3 de fevereiro

Comunidade Rural Riacho Fundo – Araripina

Capacitação do Funcultura

– 6 e 7 de fevereiro

Quilombo Castainho

Capacitação do Funcultura

– 8 e 9 de fevereiro

Povo Cigano – Petrolina

Capacitação do Funcultura

– 11 e 12 de fevereiro

Povo Xukuru do Ororubá – Pesqueira

Capacitação do Funcultura

– 13 e 14 de fevereiro

Povo Fulni-ô – Águas Belas

Participação na Festa de Yassakhlane

– 15 e 16 de fevereiro

Comunidade Quilombola – Águas Belas

Capacitação do Funcultura