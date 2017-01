Prefeito de Toritama anuncia secretariado

O prefeito de Toritama, Edilson Tavares anunciou os nomes do seu primeiro escalão de governo, na quinta-feira, 12, durante uma solenidade que foi realizada na Câmara dos Vereadores, com a presença do vice-prefeito Romero Filho, de alguns edis, da imprensa local e de uma plateia de populares.

Na solenidade, o prefeito apresentou um diagnóstico físico e financeiro da prefeitura que assumiu a menos de 15 dias. Ele também escalou o vereador Edjan Enildo como o líder do governo na câmara e recebeu o apoio do vereador Dioclécio (PTC), um então adversário da chapa do PMDB, que recebeu 860 votos nas eleições de setembro de 2016.

Edilson Tavares apresentou 11 secretários, pois cancelou a existência de duas secretarias criadas pela gestão passada a de Esportes e da Mulher, e ocorreram diversas fusões entre diretorias e secretarias. Além dos secretários, Edilson anunciou também outros quatro integrantes do primeiro escalão de governo, entre eles:

Secretária de Educação – Maria José da Silva Bezerra

Secretário de Saúde – Anderson Bruno de Oliveira

Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Ilizifrank França da Silva

Secretário da Fazenda – João Gabriel Motta de Carvalho

Secretário de Desenvolvimento Econômico – Edson Tavares de Lima

Secretaria de Ação Social – Elaine Cristina da Silva Tavares

Secretário de Planejamento e Gestão – Filipe Oliveira de Lucena

Secretário de Governo – Moisés Antônio

Secretário de Cultura e Esportes – Luiz Carlos de Souza

Secretário de Ordem Social – Capitão Robson de Lima Andrade

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente – Hélio de Souza Lima

Procuradora Geral – Edilma Alves Cordeiro

Chefe da Assessoria de Comunicação – Éder Mateus Nunes

Chefe de Gabinete – Sérgio da Silva Carvalho

Controladoria – Áureo Falcão

Durante o anuncio dos secretários, o prefeito Edilson comentou sobre os critérios de escolha de cada um, exaltou as qualidades individuais, afinidades e a confiança que tem depositado em cada uma dos que foram nomeados. Ao terminar as apresentações, o prefeito respondeu a várias perguntas, numa coletiva de imprensa, ele escutou as falas dos vereadores que se pronunciaram, inclusive a fala de adesão do vereador Dioclécio ao governo. E por fim, Edilson anunciou que o vereador Edjan Enildo será o líder do governo na câmara dos vereadores.