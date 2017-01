O atleta caruaruense de MMA Leandro Gomes, 26, vai participar da primeira edição do Shooto Brasil de 2017. Após seis meses da estreia como profissional nas Artes Marciais Mistas (MMA), Leandro volta a competir no principal evento de lutas país, realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Único representante de Pernambuco na edição 69 do Shooto Brasil, Leandro sobe ao octógono no dia 29 deste mês para encarar Lucas Ananias, 23, de Manaus, em duelo válido pela categoria peso-galo, para atletas até 61 kg. A luta terá transmissão ao vivo do canal Combate, na TV por assinatura.

Firme e forte na preparação para a luta, desde dezembro do ano passado, Leandro segue uma agenda intensa de até 8 horas diárias de treinamentos e uma rigorosa dieta alimentar com muita proteína e a ingestão de 6 litros de água por dia para alcançar a pesagem ideal da categoria. Nesse período, sob acompanhamento profissional, ele chega a eliminar entre 10 e 15kg, sem perder a condição física e mental para o duelo.

Será a terceira luta de Leandro Gomes no MMA. Ele venceu as duas primeiras no primeiro round: uma por finalização no Shooto Brasil-64, e outra por nocaute técnico no Recifigth. Os resultados colocaram o caruaruense entre as grandes promessas do MMA pernambucano.

Leandro é faixa preta de Jiu-jítsu, tendo conquistado inúmeros títulos, inclusive os de Campeão Brasileiro e Mundial. Em busca de novos desafios para a carreira, há cinco anos enveredou como atleta profissional de artes marciais mistas (MMA).