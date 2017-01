ComitÃª Gestor planeja Festival do Jeans 2017

Da assessoria

Desenvolver um plano de comunicação, realizar desfiles e promover o pequeno varejo do arranjo produtivo local foi o objetivo de uma reunião com alguns dos integrantes do Comitê Gestor do Festival do Jeans, que aconteceu na ACIT – Associação Comercial e Industrial de Toritama, na tarde desta quinta-feira, 12, com a presença de Edson Tavares, o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Toritama, que esteve acompanhado de sua esposa Janeide Tavares.

O secretário, Edson Tavares expressou na ocasião, que o objetivo do município é principalmente estimular as vendas no pequeno varejo.

A reunião contou com a presença dos analistas Robert Albuquerque e Cristiane Fiusa da J & B Consultores, empresa especializada no planejamento de eventos da moda e rodadas de negócios. O presidente a ACIT, Ronaldo Jonas demonstrou que a associação esta disposta para realizar o tradicional festival em parceria com a Prefeitura de Toritama, com Parque das Feiras e demais cotistas e patrocinadores. Também participaram da reunião, o diretor Genivaldo Luiz Minervino e o gerente Américo Lima, ambos da ACIT, a publicitária Isabelle de Moura e o jornalista Éder Mateus.

Os participantes da reunião lamentaram o baixo nível de qualidade dos últimos festivais realizados, onde na opinião de Cristiane Fiusa, esvaziou-se os desfiles e não se promoveu as vendas em detrimento de shows, então contratados sem estratégia aceitável. Os integrantes lamentaram o desperdício de dinheiro durante anos e determinaram novas metas de atração de público e principalmente compradores para o evento deste ano.