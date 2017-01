Prefeitura promove exposição de veículos quebrados em São Caetano

Da assessoria

A Prefeitura de São Caetano, sob gestão do prefeito Jadiel Cordeiro Braga, está promovendo uma exposição dos veículos públicos, para que a população em geral possa conferir de perto a situação em que foram encontrados os carros e viaturas que deveriam servir à cidade.

A partir de hoje, pelos próximos dias, parte dos transportes do município ficarão expostos em frente ao prédio da Prefeitura, cada um com seus problemas (pneus carecas, motores depenados, ferrugem, bancos e portas soltas, documentação irregular etc).

A exemplo, a viatura do SAMU foi encontrada numa oficina em caruaru, retida há mais de 30 meses por falta de pagamento do conserto. Outra Van, do PE Conduz, seminova, estava escondida em outra oficina na mesma cidade, juntamente com um ônibus escolar médio, ambos com os motores desmontados.

“Trouxemos os carros como estavam, com as peças do motor desmontadas, e por fazer muito tempo que não funcionam, vamos precisar mandar realizar uma revisão geral até identificar e consertar todos os problemas nestes carros. Aos poucos estamos recolocando os veículos em funcionamento”, comentou o prefeito do município, observando que dos oito ônibus que existem, apenas um está em condições de circular. Os demais veículos precisaram ser rebocados até o local.