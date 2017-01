Verdades e mitos sobre a Sexta-feira 13

Por Jailma Sousa

Para os supersticiosos, hoje é um dia de ficar em alerta. É a famigerada sexta-feira 13, ela é vista como um dia de má sorte. Muitos consideram como uma das melhores datas do ano para fechar negócio, por exemplo. Já outras pessoas nem sequer sai de casa, falta no trabalho, com medo que aconteça algo grave.

Para a estudante de jornalismo Daniela Batista, a sexta-feira 13 não tem nenhuma importância. “É um dia como qualquer outro, não acredito nisso”, declara. O coordenador de manutenção Daniel Batista, também não é supersticioso: “Não acredito em sexta-feira 13. Acho que sexta-feira qualquer que seja a data, o mês, não importa é o mesmo dia e não acredito em superstição. E se for para acontecer tragédia, acontece em qualquer dia da semana, qualquer data. Pode ser sexta-feira 10, 11, 9 qualquer que seja o dia, tanto faz”.

Já o estudante de medicina veterinária Caio Cavalcanti tem um pensamento totalmente diferente: “acredito que existam sim, todo um mistério com a sexta-feira 13, mas creio que não seja algo natural, e que seja um dia normalmente ‘ruim’, acho que é uma questão de energia”, diz. “As pessoas acreditam que é real, então se torna real. Como ‘agosto, o mês do desgosto’. As pessoas ficam tão apreensivas e jogam tantas energias negativas no dia, que acaba de fato, podendo acontecer algumas coisas ruins, ou algo do tipo”, opina.

Vale ressaltar que a numerologia não cultua esse tipo de crendice. Mas segundo o numerólogo Magno Franco, o 13 como energia de número é a energia do renascimento e da transformação. “Então o que recomendo aos meus clientes, as pessoas, para fazerem uma energia do número 13, principalmente quando é no dia 13; que a pessoa faça uma profunda reflexão e veja o que é necessário mudar dentro dela, para que ela possa continuar a avançar”.

Ainda segundo o numerólogo, a energia, o lado positivo do 13, é extremamente renovadora, pois fala de renascimento. “Então se a gente pode entrar em sintonia com o lado positivo da energia. Eu acredito que as pessoas deveriam usar já nessa primeira sexta-feira 13 do ano, até dentro das crendices que tem de tudo. Que as pessoas possam fazer uma profunda meditação, daquilo que elas querem para esse ano. Eu acho que esse ano, é um ano que nós vamos ter que usar muito a criatividade”, completa.

CINEMA

Seja verdade ou mentira, a data é propícia para aproveitar e assistir a um bom filme de terror. Uma dica é a série ‘Sexta-feira 13’, que conta com 12 longas. Criada pelo diretor Sean S. Cunninghan, o primeiro filme é datado de 1980 e está previsto um lançamento de um novo ainda este ano. A história gira em torno de Clay, que vai à misteriosa floresta de Crystal Lake, em busca de sua irmã desaparecida. Lá ele encontra restos de velhas cabanas, aparentemente abandonadas. Apesar de ser avisado pelos oficiais e habitantes locais, ele resolve explorar o local juntamente com uma jovem, que está em um grupo que se formou para passar um final de semana de aventuras. O que eles não esperavam era encontrar Jason Voorhess, o temido assassino da máscara de hóquei.