ETE de Caruaru abre 180 vagas para cursos tÃ©cnicos

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 180 vagas em cursos técnicos profissionalizantes na Escola Técnica Estadual (ETE) Ministro Fernando Lyra, localizada em Caruaru, Agreste do Estado. As vagas são destinadas para os cursos de Desenvolvimento de Sistemas e Marketing, no modo médio-integrado (quando o aluno cursa o ensino médio e técnico juntos). As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria Estadual de Educação (www.educacao.pe.gov.br) até o dia 19 deste mês.

Para participar os candidatos deverão ter concluído o Ensino Fundamental e ter idade máxima de 17 anos no ato da matrícula. As provas serão realizadas entre os dias 23 a 26 de janeiro, diretamente na Secretaria da ETE com a documentação solicitada pelo edital. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 03 de fevereiro, e a matrícula a partir do dia 13, na própria escola. Para saber mais, acesse o edital no site da Secretaria Estadual de Educação.