Seca provoca colapso da Barragem Brejão que atende a cidade de Bezerros

A estiagem prolongada que assola o Nordeste, em especial a região Agreste, provocou o colapso da Barragem Brejão, localizada no município de Sairé e responsável pelo abastecimento da cidade de Bezerros. Com apenas 5% da capacidade total da barragem, a Compesa só tem condições operacionais para explorar 35 litros/água por segundo, volume suficiente para atender as estações de abastecimento tipo chafariz que serão disponibilizadas a partir desta terça-feira (17) em pontos estratégicos da cidade. O abastecimento alterativo contará inicialmente com seis pontos e os demais serão construídos e instalados até o final deste mês.

Segundo o diretor Regional do Interior, Marconi de Azevedo, a Compesa adotou um rigoroso controle da água disponível, a fim de garantir a sobrevida da barragem e com isso estender o máximo possível o atendimento à população pela rede de distribuição. “Fizemos todo o possível para otimizar a água do manancial, mas sem chuvas regulares, a situação ficou muito difícil. Estamos vivendo a pior seca no Agreste dos últimos 50 anos”, afirmou.

Antes do colapso da Barragem Brejão, que tem a capacidade de acumular 1,6 milhão de metros cúbicos, a Compesa conseguia retirar 85 litros/segundo para o atendimento do último calendário estabelecido para a cidade de Bezerros, que era atendida por um rigoroso regime de distribuição, passando alguns setores até 26 dias sem água. “Antes disso, Bezerros recebia reforço de 40 litros por segundo do Sistema Jucazinho , mas em setembro de 2015, em virtude do baixo nível da Barragem de Jucazinho, em Surubim, tivemos que retirar a cidade deste sistema, além de Caruaru e Gravatá”, relembra o diretor Regional do Interior, Marconi de Azevedo.

