SeleÃ§Ã£o simplificada tem 58 vagas para professor substituto da UFPE

A UFPE realiza seleção pública simplificada para professor substituto, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas, no interesse da administração. São 58 vagas disponibilizadas para o Campus Recife, inclusive para o Colégio de Aplicação (CAp), e o Centro Acadêmico de Vitória (CAV). As inscrições vão da próxima segunda-feira (16) até 25 deste mês, na secretaria dos departamentos/núcleos que oferecem as vagas e na secretaria do CAp. O atendimento acontece em dias úteis, conforme horários indicados no Edital nº 02/2017, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe).

Há 47 vagas para o Campus Recife. São elas: Centro de Artes e Comunicação (CAC) – oito vagas; Centro de Biociências (CB) – antigo Centro de Ciências Biológicas (CCB) – uma vaga; Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – seis vagas, sendo uma reservada a negros; Centro de Ciências da Saúde (CCS) – oito vagas; Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – sete vagas; Centro de Educação (CE) – nove vagas, sendo seis para o Colégio de Aplicação; Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) – três vagas; Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) – cinco vagas.

Para o Centro Acadêmico de Vitória (CAV), são disponibilizadas 11 vagas, distribuídas da seguinte forma: Núcleo de Biologia – uma vaga; Núcleo de Enfermagem – cinco vagas; Núcleo de Nutrição – três vagas; Núcleo de Educação Física – duas vagas.

Os vencimentos vão de R$ 2.104,93 a R$ 5.143,41. Os valores serão fixados de acordo com o regime de trabalho e a qualificação do professor substituto no momento da contratação.

A taxa de inscrição custa R$ 130,00, e o valor deve ser pago mediante depósito bancário na Conta Única da União, no Banco do Brasil S.A., de acordo com as informações disponíveis no site da Progepe. A isenção de taxa de inscrição será concedida aos candidatos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 6.593/2008.

A seleção constará de julgamento de títulos; prova escrita e/ou prova didática ou didático-prática. O cronograma do processo seletivo será informado ao candidato no ato da inscrição.