Cidadão de Caruaru já pode contribuir com o “Juntos pela Segurança”

da Assessoria

A plataforma digital do plano “Juntos pela Segurança” já está disponível. Agora, o cidadão caruaruense poderá colaborar no enfrentamento à violência enviando sugestões para o www.caruaru.pe.gov.br/juntospelaseguranca. Neste site, as propostas podem ser direcionadas aos temas: Direitos Humanos; Ordem Pública, Esportes, Lazer e Cultura; Sistema de Justiça Criminal e Segurança Pública; Saúde e Drogas; Educação; e Desenvolvimento Urbano.

O “Juntos pela Segurança” é um plano de participação popular que consolidará uma política pública voltada para a definição do papel do município na contribuição da complexa tarefa da preservação da ordem pública, além de procurar desenvolver a responsabilidade cidadã da comunidade, bem como assumir compromissos com os órgãos responsáveis constitucionalmente pela segurança pública.

Vale lembrar, que na próxima quinta-feira, dia 19, acontece o Fórum Municipal para a Construção Coletiva do Plano “Juntos pela Segurança”, no Centro de Convenções do Senac Caruaru. Toda sociedade civil organizada; entidades de classe; universidades, líderes comunitários e órgãos ligados à segurança pública participarão do encontro através das câmaras temáticas.