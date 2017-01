Consórcio apresenta projeto estrutural para Parque Ambiental de Caruaru

da Assessoria

Na manhã desta terça-feira (17), o Consórcio Processo Cepan se reuniu na zona rural de Caruaru com a prefeita Raquel Lyra, o secretário municipal de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, Diogo Cantarelli, técnicos e população local. O encontro aconteceu no Parque Natural Professor João Vasconcelos Sobrinho, onde na oportunidade, o Consórcio apresentou um projeto de implantação de melhorias estruturais para o Parque Municipal.

O levantamento feito para o projeto vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado junto com a Prodetur e prevê a implantação da sinalização das trilhas e estruturas arquitetônica para o Parque Natural Professor João Vasconcelos Sobrinho, localizado no Primeiro Distrito Rural de Caruaru. O intuito é oferecer uma melhor estrutura para a prática do turismo rural da região, como legado para visitantes e população.

“Nós vamos estar à frente desta ação. A gente quer fomentar a utilização do parque para a conscientização ecológica, trabalhar aqui o fomento, o cuidado com a exploração da água e dos nossos recursos naturais e também o cuidado com as famílias que moram por aqui. Vamos preservar para que possamos aproveitar de hoje até as próximas gerações”, pontuou a prefeita Raquel Lyra.

O secretário Diogo Cantarelli diz que o local tem grande potencial e vinha sendo subutilizado, mas que a partir dessa intervenção, pode ser ainda mais atrativo. “A ideia é humanizar o parque, criar um instrumento importante para as famílias aproveitarem, atrair biólogos e comunidade acadêmica para participar também do processo de manutenção do equipamento”, concluiu.