De acordo com o ministro da Educação Mendonça Filho, as inscrições para a edição do primeiro semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrem entre os dias 24 e 27 de janeiro. Serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O número é maior do que ofertado no ano passado, quando foram disponibilizadas 205.514 vagas.

O sistema seleciona candidatos de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As notas já foram divulgadas pelo MEC. Estudantes que fizeram qualquer uma das três edições do Enem realizadas em 2016 estão aptos a concorrer a vagas pelo sistema.

Os candidatos podem conferir as notas de cada uma das quatro provas – ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática – e da redação. Para fazer a consulta, o participante deve fazer login no site do Enem com dados pessoais e senha. Quem perdeu o código pode resgatá-lo no botão ‘esqueci minha senha.’