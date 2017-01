Mudança no calendário de vacinas

da Assessoria

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caruaru, por meio do departamento do Programa Nacional de Imunização (PNI), está realizando nesta terça e quarta-feira, das 8h30 às 17h, no auditório da Secretaria, um treinamento para todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede.

O objetivo do PNI é repassar aos profissionais as mudanças que ocorreram dentro do calendário de vacinação de 2017. Entre as atualizações, os meninos passarão a ser contemplados com a vacina HPV e a outra é que a vacina meningocócica C passará a ser ofertada também para adolescentes.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização, Juliane Santana “o curso é importante para nos manter em consonância com as normas do Ministério da Saúde e manter os profissionais capacitados e aptos para melhor atender à população.”