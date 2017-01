Quem pode se vacinar contra a Febre Amarela

da Assessoria

A Secretaria de Saúde da prefeitura de Caruaru informa a população caruaruense a cerca da imunização contra a febre amarela. A vacinação é indicada apenas para quem irá viajar para localidades com incidência da doença, no período de 10 dias que antecedem a viagem.

Quem estiver com viagem marcada para estados do sul, sudeste, centro-oeste, região norte e até parte do nordeste como Bahia, devem tomar a vacina contra febre amarela. As doses estão disponíveis na unidade do Ana Rodrigues que fica localizada na Rua Martin Afonso, 267, bairro São Francisco. Ressaltamos que Pernambuco não possui casos notificados da doença e que esta ação é informativa e preventiva.

Os casos de febre amarela silvestre (transmitida em regiões rurais e de mata) tiveram um aumento significativo desde o início deste ano, principalmente em Minas Gerais. A doença é considerada endêmica nas regiões rurais e de mata do Brasil, onde é transmitida por mosquitos de espécies diferentes, como o Haemagogus e Aedes aegypti, em caso de humanos não vacinados. Entretanto não há registro de casos em áreas urbanas – onde o vetor é o mosquito Aedes aegypti – desde 1942.

Fique por dentro:

Sintomas: Em sua fase inicial, que dura de três a cinco dias, a febre amarela causa calafrios, febre, dores de cabeça e no corpo, cansaço, perda de apetite, náuseas e vômitos. Em sua fase mais grave, a doença provoca hemorragias e insuficiência nos rins e no fígado, o que pode levar à morte.

Quem deve se vacinar: Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que nos estados em que não há incidência de casos da doença, sejam vacinadas pessoas com viagem planejada para áreas silvestres, rurais ou de mata, e profissionais de saúde. A vacina passa a fazer efeito após um período de dez dias.

Faixa etária: A partir dos 9 meses até os 59 anos

Contra-indicações: alergia a ovo; gestantes; idosos; pessoas portadoras de doenças neurológicas; pessoas com doenças autoimunes; pessoas com câncer; portadores do HIV com imunossupressão.