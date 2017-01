MEC divulga calendário do Sisu, ProUni e Fies

O Ministério da Educação (MEC), anunciou ontem (18) o calendário dos processos seletivos da edição de 2017 que utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para acesso ao ensino superior. Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As notas do Enem 2016 também já estão disponíveis e são necessárias para a inscrição no sistema. Os processos são todos online e podem ser acessados a partir do site do MEC. Para participar de todos eles, o estudante precisa pelo menos não ter zerado a redação.

Sisu

O Sisu é um programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior, acontecendo duas vezes ao ano: no primeiro e no segundo semestre. Para se candidatar às vagas é necessário acessar o site do Sisu, informar o número de inscrição no Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa.

As inscrições para o Sisu estarão abertas de 24 a 27 de janeiro. A partir de hoje (19), a consulta às bases de dados das instituições, com os cursos e vagas disponíveis, já pode ser realizada. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. O número de vagas aumentou: são mais de 238 mil, em relação a 205,5 mil no ano anterior. Além disso, as instituições públicas (universidades federais, universidades estaduais, institutos federais e instituições estaduais) aderiram ao sistema: de 128, passou a 131 em 2017.

Durante o período de inscrição, o Sisu calcula uma vez por dia a nota de corte para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e nas notas dos candidatos inscritos. O candidato pode, durante o período de inscrição, modificar sua opção quantas vezes quiser. É importante ressaltar que o Sisu considera somente a última inscrição concluída.

ProUni

Estudantes poderão se inscrever para o ProUni entre 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Pode se inscrever o estudante que não tenha diploma de curso superior e que tenha feito Enem, com no mínimo 450 pontos na média das notas e com nota acima de zero na redação.

O estudante ainda precisa atender a pelo menos umas das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral; ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente como bolsista integral; ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. Pode concorrer à bolsa integral o candidato cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. As bolsas parciais são para os casos em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.

Fies

As inscrições para o Fies serão recebidas de 6 a 9 de fevereiro. O Fies oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. A exigência para adquirir o Fies é ter obtido pelo menos 450 pontos na média do Enem e não ter zerado a redação.