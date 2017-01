Abertas inscriÃ§Ãµes para seleÃ§Ã£o simplificada com 12 vagas para professor substituto

Estão abertas, até o dia 1º de fevereiro, as inscrições para seleção pública simplificada para professor substituto. O Edital nº 06/2017 traz 12 vagas para os campi Recife, Caruaru e Vitória, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas, no interesse da administração. Os vencimentos vão de R$ 2.018,77 a R$ 5.143,41, a depender do regime de trabalho e da qualificação do professor substituto no momento da contratação.

Há nove vagas para o Campus Recife, assim distribuídas: Centro de Artes e Comunicação (CAC) – uma vaga; Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – uma vaga; Centro de Ciências da Saúde (CCS) – cinco vagas; Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) – duas vagas.

Para o Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, são oferecidas duas vagas no Núcleo de Formação Docente. E para o Centro Acadêmico de Vitória (CAV), há uma vaga no Núcleo de Biologia.

As inscrições, que começaram ontem (23), devem ser feitas nas secretarias dos departamentos/núcleos que ofertam as vagas, em dias úteis, nos horários especificados no edital da seleção, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) www.ufpe.br/progepe. A inscrição é apenas presencial, podendo ser feita por meio de procuração, por instrumento público ou particular. A documentação exigida consta no edital do processo seletivo.

A taxa de inscrição custa R$ 130,00, e o valor deve ser pago mediante depósito bancário na Conta Única da União, no Banco do Brasil S.A., de acordo com as informações disponíveis no site da Progepe. A isenção de taxa de inscrição será concedida aos candidatos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 6.593/2008.

A seleção constará de julgamento de títulos; prova escrita e/ou prova didática ou didático-prática. O cronograma completo é disponibilizado pelas secretarias dos departamentos/núcleos que oferecem as vagas.

A validade da seleção será de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União (DOU). Os contratos de professor substituto dos candidatos aprovados vigorarão a critério da UFPE. Caso haja interesse de ambas as partes, os contratos poderão ser renovados por, no máximo, 24 meses.