Campanha da Fraternidade 2017 alerta para os problemas ambientais

Na próxima terça-feira (31), o Bispo Diocesano de Caruaru, Dom Bernardino Marchió, apresentará a Campanha da Fraternidade de 2017, o lançamento do Anuário deste ano e dar detalhes sobre o Congresso Mariano. A reunião será realizada a partir das 8h30 no auditório da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA).

O tema da Campanha da Fraternidade será: “ Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida“. Sob o lema “Cultivar e guardar a criação (Gen 2,18)” Dom Dino irá apresentar as ações da Diocese para 2017 e a programação do dia da Coleta da Solidariedade, em abril.

Além disso, o bispo irá lançar o Anuário 2017, onde constam as informações e os contatos de todas as entidades e órgãos pertencentes à Diocese de Caruaru e também toda a programação pastoral do ano.

Com a proximidade do Congresso Mariano, que será realizado no município de Gravatá, entre os dias 17 e 19 de fevereiro, o bispo também falará da iniciativa, que comemora os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima.