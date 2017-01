Financiamento imobiliÃ¡rio cresce 35,2% em dezembro

Os financiamentos imobiliários com recursos da poupança aumentaram 35,2% entre novembro e dezembro. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e foram divulgados nesta terça-feira (24).

Segundo a entidade, os sinais de melhora do ambiente econômico decorrentes da queda da inflação e da expectativa de recuo dos juros influenciaram o resultado do período. Com isso, os financiamentos do mês somaram R$ 5,38 bilhões.

Esse desempenho foi ainda o melhor do ano passado e, na comparação com dezembro de 2015 houve um avanço de 12,9%. No acumulado de 2016, todas as liberações de recursos somaram R$ 46,61 bilhões.

200 mil financiamentos em 2016

A Abecip informou ainda que no último mês de 2016 foram financiados 20,4 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção – número 35,2% maior que 15,1 mil imóveis financiados em novembro. No ano todo, quase 200 mil unidades foram financiadas.

Com informações,

Portal Brasil.