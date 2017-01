IFPE Campus Pesqueira oferta oitenta vagas pelo Sisu 2017

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta próxima terça-feira (24) e segue até o dia 27 de janeiro. As vagas já estão disponíveis no site sisu.mec.gov.br . O IFPE Campus Pesqueira está ofertando 40 vagas no curso de bacharelado em Enfermagem e 40 no curso de engenharia elétrica o qual está sendo oferecido pela primeira vez no campus, com previsão de início de aulas para segundo semestre. Para participar do processo de seleção, o estudante deve ter realizado o Enem 2016 e não ter tirado nota zero na redação.

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, serão divulgadas as notas de corte de cada um dos cursos, tanto pelo sistema universal quanto pelo sistema de cotas. O candidato deve ficar atento ao seu boletim e a sua classificação parcial na opção de curso escolhido.

Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. No boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final.

O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro. O período de matrícula ocorrerá entre os dias 3 e 7 de fevereiro no próprio IFPE Campus Pesqueira. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular para as vagas poderão participar da lista de espera, entre 30 de janeiro a 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.