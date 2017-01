Sorteio dos endereÃ§os do Residencial Alto do Moura serÃ¡ realizado

Da assessora

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Inclusão e Direitos Humanos vai realizar, no dia 31, o sorteio dos endereços do Residencial Alto do Moura, empreendimento do Minha Casa Minha Vida que vai beneficiar 1488 famílias caruaruenses. Estarão presentes representantes da Câmara de Vereadores; Concidade; Conselhos Municipais de Assistência Social, dos direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso; Ministério Público; Movimentos Sociais; Procuradoria do município; OAB Caruaru, além da superintendência regional da Caixa, que estará validando o sorteio.

Os futuros moradores do residencial terão acesso ao endereço em listas que estarão disponíveis nos cinco CRAS urbanos (João Mota, Salgado, Centenário, Bonança e Rendeiras), e também na gestão do Bolsa Família, na sede da SDSIDH. A data em que os beneficiados terão acesso à lista será divulgada no dia do sorteio (31), que será realizado na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, no bairro Universitário, às 10h.

Serviço

Sorteio dos endereços do Residencial Alto do Moura

Quando: 31 de janeiro

Horário: Às 10h

Local: Sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, no bairro Universitário