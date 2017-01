Os candidatos classificados no Processo de Ingresso 2017 da Universidade de Pernambuco (UPE) devem realizar a matrícula entre os dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro. Os estudantes que foram classificados para a primeira entrada do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) devem comparecer nas manhãs do primeiro e segundo dias, das 8h às 12h. Já os classificados para a segunda entrada, o horário será das 13h às 17h, também nos dias 30 e 31.

A quarta-feira, 1º, será reservada para os candidatos retardatários do SSA, das 8h às 12h, para os candidatos retardatários classificados nas duas entradas. A UPE informa que aqueles que não realizarem a matrícula nesses dias, serão automaticamente desclassificados. O primeiro remanejamento será divulgado no dia 14/02/16, a partir das 17hs.

Os candidatos classificados nos cursos oferecidos no Interior deverão se dirigir às unidades correspondentes aos cursos ao qual se inscreveram.

Campus de Caruaru, Rodovia 104 – Km 62 – Nova Caruaru, Fone: (81) 3719-9444;

Campus Nazaré da Mata, Rua Amaro Maltez, 201 – Bairro Novo – Nazaré da Mata, Fone: (81) 3633-4615;

Campus Garanhuns, Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 – São José – Garanhuns – Fone: (87) 3761-8210;

Campus Arcoverde, Rua Gumercindo Cavalcanti, s/n – São Cristovão – Arcoverde – Fone: (87) 3822-1051;

Campus Salgueiro, Av. Verimundo Soares, s/n, Km 511, BR 232 – Salgueiro, Fone: (87) 3871-8707;

Campus Petrolina, BR 203, Km 2 – Vila Eduardo – Petrolina, Fone: (87) 3866-6470;

Campus Palmares, Av. Homero de França Limeira, s/n – Santa Rosa – Palmares, Fone: (81) 3661-0172;

Campus Serra Talhada, Av. Afonso Magalhães, s/n – Nossa Senhora da Conceição – Serra Talhada, Fone: (87) 3831-2311.

O candidato deverá apresentar no ato da matrícula 2 (duas) fotos 3×4 atualizadas, e ainda, original e fotocópia ou, apenas, fotocópia autenticada dos seguintes documentos:

*Cédula de identidade;

*CPF;

*Certificado de conclusão do ensino médio com respectivo histórico escolar. Para cotista, o histórico escolar deve comprovar que estudou os três anos do ensino médio e os anos finais do 6o ao 9o (antiga 5a a 8a serie) do ensino fundamental em escola pública estadual ou municipal;

*Certidão de nascimento ou de casamento;

*Título de eleitor e comprovante de votação;

*Para homens, prova de quitação do Serviço Militar, se maior de 18 (dezoito) anos.

*Os ingressantes cotistas, residentes em Recife ou Região Metropolitana de Recife que já são beneficiados com passagens gratuitas através do cartão VEM RMR, deverão apresentar original e fotocópia do cartão.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico do Processo de Ingresso.