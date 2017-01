InscriÃ§Ãµes abertas para incubaÃ§Ã£o no ArmazÃ©m da Criatividade

Depois de um primeiro ciclo positivo de incubação, o Porto Digital abre as inscrições para as startups interessadas em participar da segunda turma de incubadas no Armazém da Criatividade, espaço avançado de empreendedorismo e inovação do parque tecnológico em Caruaru. Os empreendedores podem inscrever suas startups até 24 de março para participar do processo seletivo. Os arquivos da chamada e o formulário de inscrição estão disponíveis no www.armazemdacriatividade.org.

A seleção visa contemplar projetos nas seguintes áreas: desenvolvimento de software, de games e artefatos de animação, design de produto, design gráfico e moda, editorial de moda, compreendendo fotografia, audiovisual e publicação. Outros empreendimentos inovadores nas áreas de Desenvolvimento de Software e serviços de TIC e Economia Criativa que possam ser considerados relevantes na avaliação também poderão ser contemplados.

As empresas selecionadas participarão do Programa de Incubação por 12 meses. Nesse período, o empreendimento será acompanhado quanto ao seu desenvolvimento e receberá mentoria de empreendedores mais experientes além de acesso a infraestrutura do Armazém da Criatividade com espaço dedicado para as empresas incubadas (estação de trabalho, telefonia e internet). Também faz parte do processo de incubação o acesso à assessorias (coaching), consultorias e treinamentos relacionados à Tecnologia, Finanças, Mercado, Gestão e Desenvolvimento Pessoal.

Além de preencher o formulário eletrônico, os interessados devem produzir um vídeo de três minutos em que devem apresentar detalhes do projeto como a tecnologia utilizada, mercado a ser atingido, projeções e modelo de negócios. Mais informações serão disponibilizadas e palestras para tirar dúvidas serão agendadas. Por isso, é essencial ficar atento aos canais de comunicação, como o site oficial e fanpage no Facebook.

Armazém Da Criatividade Caruaru

O ambiente é uma estrutura de suporte à inovação e ao empreendedorismo que atua de forma integrada com as instâncias de ensino, ciência e tecnologia com o objetivo de reforçar os potenciais criativos do Agreste pernambucano. O espaço é composto por laboratórios e equipamentos de alta performance, que atendem a três núcleos funcionais: criação, com foco em design gráfico, de produto e de moda, modelagem 3D e desenvolvimento de games e animação; prototipação, com foco em produção gráfica e de vestuário, além de digitalização e impressão 3D; e editorial de moda, com a implementação de estúdios de fotografia e vídeo, mixagem e pós-produção audiovisual.

Serviço:

Data final das inscrições na incubação de startups do Armazém da Criatividade de Caruaru: 24/03

Mais informações: www.portodigital.org

da Assessoria