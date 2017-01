Secretaria de Educação divulga calendário de volta às aulas

A Secretaria de Educação já tem calendário escolar definido. Este ano, as atividades para o corpo docente terão início nesta quarta-feira (1º), com uma reunião de alinhamento e orientações sobre o Planejamento Didático da I Unidade. O encontro acontecerá na Escola Municipal Luís Pessoa e o público alvo são os coordenadores pedagógicos de todas as escolas municipais.

Na quinta-feira, 02, o Centro de Convenções do SENAC, será cenário do “Evento de Abertura do Ano Letivo”, com a participação da prefeita Raquel Lyra. No encontro: professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos estarão presentes. Na sexta, 03, gestores e coordenadores farão o planejamento da I Unidade, nas 137 escolas.

Na segunda-feira, 06, os mais de 40 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino iniciarão o ano letivo, muitos deles em prédios novos, como é o caso dos estudantes das escolas Augusto Tabosa, no São Francisco, Reunidas Casa do Trabalhador e alunos do Salgado, que terão uma escola nova que funcionará no Shopping Leste.

O secretário de Educação, Rubenildo Moura, destaca a importância dos eventos para garantir o aperfeiçoamento didático pedagógico. “Nossos alunos terão além de espaços físicos propícios e bem equipados, professores preparados e ferramentas tecnológicas que irão inovar e aperfeiçoar a prática de ensino”, enfatizou.

Os pais ou responsáveis que ainda não matricularam os seus filhos ou familiares, devem procurar a Secretaria de Educação para que os estudantes sejam encaminhados para as escolas mais próximas de suas residências.

da Assessoria