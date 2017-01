Vereador Alberes Lopes solicita trailer da Polícia Militar nos bairros de Caruaru

Atendendo demandas da população, o vereador Alberes Lopes (PRP) esteve reunido com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Caruaru, tenente-coronel Ely Jobson, para solicitar mais ações de segurança pública nos bairros periféricos da cidade.

Como prioridade, Alberes sugeriu ao comandante que fosse viabilizado a volta do trailer itinerante da Polícia Militar para atuar nas comunidades mais afastadas do centro da cidade, a exemplo do bairro Baraúnas, que deverá receber a primeira ação. “Foi uma reunião muito importante, porque aproveitamos para debater sobre a segurança pública no geral e as futuras ações da PM em nossa cidade. Diante da boa recepção do novo comandante, vamos aguardar com positividade o trabalho da Polícia”, afirmou Alberes Lopes.