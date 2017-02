Raquel reforça ao Governo do Estado a urgência de mais segurança para Caruaru

A prefeita de Caruaru Raquel Lyra foi ao Recife, na manhã desta terça-feira (31), para apresentar ao secretário estadual de Defesa Social, Ângelo Gioia, oito itens que podem melhorar a situação da segurança na Capital do Agreste. Entre as demandas, a necessidade do 4º Batalhão exclusivo para o município e a extensão das atividades da Delegacia da Mulher para 24 horas diárias e nos finais de semana. A prefeita, que foi acompanhada do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luís Aureliano, explicou ao secretário estadual o objetivo do plano municipal “Juntos pela Segurança”.

“A atual gestão, que está à frente do executivo municipal há um mês, assumiu o papel que cabe ao município, não fugindo ao debate nem a adoção de medidas sob sua responsabilidade. Por isso, demos início a elaboração de um plano municipal, o “Juntos pela Segurança” que é um plano de participação popular que consolidará uma política pública voltada para a definição do papel do município na contribuição da tarefa da preservação da ordem pública, além de procurar desenvolver a responsabilidade cidadã da comunidade, bem como assumir compromissos com os órgãos responsáveis constitucionalmente pela segurança pública”, detalhou a prefeita.

O secretário Ângelo Gioia se colocou à disposição e apontou que Caruaru merece uma atenção especial pela sua importância na região. “Independente da sigla e do partido, todos terão nosso apoio e respeito. Eu me comprometo em dar uma resposta rápida e vamos discutir com o governador Paulo Câmara para avançar nessas demandas de importância para Caruaru. Serei o interlocutor para avançar nessas solicitações”, ressaltou.

Ao final da conversa, também ficou combinada, entre a prefeita e o secretário Ângelo Gioia, a participação do secretário municipal Coronel Luís Aureliano nas reuniões do Pacto pela Vida no que diz respeito aos interesses da região Agreste e a realização de um encontro do Pacto na cidade de Caruaru.

da Assessoria