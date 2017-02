Abertas as inscrições para aulas de música

Estão abertas as vagas para seleção de crianças e adolescentes que têm interesse em ingressar no mundo da música. As vagas são paras as orquestras de violinos, de metais e de acordeon, além de aulas de violão, todas de projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, Inclusão e Direitos Humanos de Caruaru.

Podem participar da seleção crianças de 9 a 16 anos cujos responsáveis tenham cadastro no Número de Identificação Social (Nis). A inscrição pode ser feita nas segundas e quartas-feiras, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Salgado e, nas terças e quintas, no local onde são ministradas as aulas de violão, ao lado da Igreja do Convento, no bairro Divinópolis. Em ambos os locais, os interessados devem ir das 8h às 10h30.

“Nessa primeira etapa, fazemos a seleção e, depois disso, avisamos aos que foram aprovados para comparecerem com os responsáveis”, explica o maestro Bitonho, responsável pelas orquestras e professor das crianças. Atualmente, há cerca de 400 inscritos nos projetos de música. As inscrições e as aulas são gratuitas.

da Assessoria