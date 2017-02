Esclarecimento sobre a imunizaÃ§Ã£o da Febre Amarela

A Secretaria de Saúde de Caruaru esclarece algumas dúvidas e reclamações frequentes acerca da vacina contra a febre amarela. A vacina só é indicada a quem for viajar para locais com incidência de casos, ou seja, já tenha ocorrências confirmadas ou esteja dentro da lista de áreas de risco que o Ministério da Saúde emitiu para as Secretarias de Saúde de todo o país. Muitas pessoas estão procurando as unidades para tomar a vacina e, em alguns casos, não são imunizadas por estarem fora do protocolo federal obrigatório. Avisamos que não estamos em um surto da doença e não há nenhum fator alarmante para preocupação imediata. Pernambuco não possui notificação de casos. Também indicamos que as pessoas que forem viajar para locais com casos confirmados ou que estejam dentro da lista que o Ministério da Saúde emitiu, pode procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina.

da Assessoria