Evento sobre internet e comunicaÃ§Ã£o serÃ¡ realizado em Caruaru

Quem curte produzir ou consumir conteúdo de internet em Caruaru tem mais um motivo para se animar. A cidade recebe, no dia 8 de abril, o Digi e Tal, evento que vai discutir as tendências e novidades do mundo digital com foco em produtores de conteúdo, jornalistas, publicitários, estudantes e demais interessados no assunto.

Entre os convidados já confirmados, estão os criadores das páginas Ibismania, Um nordestino Disse e Hipster Recifence, ambas com grande repercussão no Facebook. Em breve, outros nomes serão divulgados. Eles contarão sobre sua experiência na área digital e estarão presentes nas mesas debatedoras.

O lote promocional dos ingressos já está à venda no link a seguir: http://bit.ly/2kqoYY7. O Digi e Tal será realizado no Teatro Difusora e é organizado pelos publicitários e influenciadores digitais Hevelly Cavalcante e Antonio Vasconcelos. Mais informações pelo site www.eventodigietal.com.br ou via WhatsApp: (81) 9 9274-2461.

Perfil dos participantes confirmados

Rodolfo Assis – Criador do Hipster Recifense, que está no ar desde 2012. Atualmente, conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Luís Henrique – Criador da página Um Nordestino Disse, que está no ar desde 2013 e tem mais de 450 mil seguidores nas redes sociais.

Nilsinho Filho – Um dos criadores e social mídia do Ibismania desde 2012. A página possui mais de 180 mil seguidores nas redes sociais.

da Assessoria