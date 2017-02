Fundação e polícias dialogam para definir normas para eventos públicos

Nesta quinta-feira (02), o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, Lúcio Omena, se reuniu com o secretário de Ordem Pública, Coronel Luís Aureliano, com o diretor-presidente da Destra, Coronel Hermes Melo e também com representantes das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. O intuito do encontro foi de iniciar um estudo logístico para a realização de eventos no município, principalmente no que diz respeito à segurança.

Na oportunidade foi criado um grupo de trabalho com as secretarias e órgãos competentes presentes, para que a partir daí, se possa começar a definir uma nova normatização e elaboração de um termo de compromisso para a realização das próximas festas na cidade. Um dos primeiros trabalhos do GT é fazer uma reavaliação das leis vigentes do município e do Estado.

Lúcio Omena afirmou que mesmo sendo função da polícia prover a segurança da cidade, vai ajudar nesse sentido em conjunto com os membros do GT, participando e dando sugestões nesses encontros, onde serão definidas as próximas determinações para os eventos na cidade.

“Esse esforço conjunto é para que tudo funcione da forma mais adequada e regulamentada, com redução significativa dos índices da violência. Esse trabalho de organização que iremos iniciar com os pequenos eventos que estão por vir, como a semana pré-carnavalesca e Semana Santa, servirão de modelo-base para a gente trabalhar um evento maior, como o São João”, pontuou Omena.